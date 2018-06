Los Angeles (AFP) Die Anschläge in Paris haben auch die US-Premiere des letzten Teils der erfolgreichen Filmsaga "Die Tribute von Panem" in Los Angeles überschattet. Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence und ihre Kollegen steckten sich für das Ereignis am Montagabend (Ortszeit) Schleifen in den französischen Nationalfarben an. Das Filmstudio Lionsgate hatte vorab angekündigt, dass die Darsteller aus Respekt für die Pariser Opfer bei dem Ereignis keine Interviews geben.

