Los Angeles (AFP) US-Nationalgardist Alek Skarlatos, der gemeinsam mit anderen Reisenden in einem Thalys-Schnellzug einen mutmaßlichen Dschihadisten überwältigte, wird bald im Kino zu sehen sein. Der 23-Jährige werde sich in der Militärkomödie "Range 15" in einer kleinen Gastrolle selbst spielen, berichtete die Promi-Website "TMZ" am Dienstag. Zu seinen Leinwand-Kollegen gehören demnach der Ex-Pornodarsteller Ron Jeremy und William Shatner, der als Captain Kirk weltbekannt wurde. Der Film solle im Juli Premiere haben.

