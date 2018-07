Rom (AFP) Nach dem jüngsten Datenleck im Vatikan ist der italienische Journalist Emiliano Fittipaldi von den vatikanischen Justizbehörden vernommen worden. Er habe sich dem Verhör am Montag gestellt, weil er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe "verstehen" wolle, sagte der Buchautor am Dienstag vor Journalisten in Rom. Fittipaldi und seinem Kollegen Gianluigi Nuzzi wird Beihilfe zum Geheimnisverrat vorgeworfen. Auch Nuzzi sollte am Montag vor der Vatikan-Justiz erscheinen, er lehnte eine Befragung aber ab.

