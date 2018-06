Perth (AFP) Bei Buschbränden in Australien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Vertreter der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurden in der Nacht in den betroffenen Gebieten um die Stadt Esperance im Bundesstaat Westaustralien insgesamt vier Menschen in zwei Fahrzeugen tot aufgefunden. Die zwei Männer und zwei Frauen seien ums Leben gekommen, als sie versuchten, vor den Flammen zu fliehen. Unklar war zunächst, ob die Autos verunglückten oder ob sie Feuer fingen.

