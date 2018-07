Dhaka (AFP) In Bangladesch ist am Mittwoch ein italienischer Geistlicher bei einem Überfall dreier unbekannter Angreifer schwer verletzt worden. Der verletzte Priester arbeitete nach Polizeiangaben in einer katholischen Missionsstation in Dinajpur, 350 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dhaka. Der Geistliche sei am Nacken getroffen worden und habe viel Blut verloren, sagte ein anderer katholischer Geistlicher. Die Täter entkamen.

