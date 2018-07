Peking (AFP) Der chinesische Internetriese Baidu plant wie seine Konkurrenten Tencent und Alibaba eine eigene Online-Bank. Baidu gab am Mittwoch eine Vereinbarung mit der Finanzgruppe Citic bekannt, eine Online-Bank mit einem Startkapital von zwei Milliarden Yuan (294 Millionen Euro) zu gründen. Citic werde die Mehrheit an dieser Bank halten, die Baixin heißen soll, hieß es in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong. Die Aufsichtsbehörden müssen allerdings noch ihre Zustimmung erteilen.

