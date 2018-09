Düsseldorf (AFP) CDU-Vize Armin Laschet hat im Kampf gegen Terrorgefahren eine engere Zusammenarbeit ausgewählter EU-Mitglieder vorgeschlagen. "Wenn ein Anschlag in Frankreich verübt wird, der in Syrien geplant wurde, die Täter in Belgien gelebt haben und in Deutschland potenzielle Unterstützer gefasst werden, dann ist doch klar, dass Schluss sein muss mit der nationalstaatlichen Kleinstaaterei", sagte Laschet der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Mittwoch.

