Mainz (AFP) Mehrere Tage nach den Anschlägen von Paris ist die Terrorgefahr in Deutschland laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) unverändert hoch. "Die Bedrohungslage für Deutschland und Europa ist ernst, wirklich ernst", bekräftigte de Maizière zum Auftakt der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) am Mittwoch in Mainz. Zugleich rief der Innenminister dazu auf, "unsere Lebensweise" wegen der Terrorgefahr nicht aufzugeben.

