Mainz (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat seine zurückhaltende Informationspolitik zu den Gründen für die Absage des Fußball-Länderspiels am Dienstagabend verteidigt. Die Empfehlung zur kurzfristigen Absage des Spiels sei "zum Schutz des Lebens vieler tausend Menschen erfolgt", sagte er vor den Teilnehmern der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) am Mittwoch in Mainz. Zuvor hätten sich Informationen über einen möglichen geplanten Anschlag bei dem Spiel verdichtet.

