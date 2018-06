Berlin (AFP) Die Deutschen spenden in diesem Jahr deutlich mehr und auch häufiger Geld als 2014. Von Januar bis September habe das private Spendenaufkommen bei rund 3,4 Milliarden Euro gelegen und damit 13,6 Prozent über der Summe im Vorjahreszeitraum, teilte der Deutsche Spendenrat am Mittwoch in Berlin mit. Die durchschnittliche Spende sei von 34 auf 35 Euro gestiegen; zugleich habe im Schnitt jeder Spender 5,3 Mal Geld gegeben, nach 5,1 Mal im Vorjahreszeitraum.

