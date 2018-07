Berlin (AFP) Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz hat den Auftritt von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nach der Absage des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden kritisiert. Es sei zwar völlig richtig, vor dem Hintergrund der Anschläge in Paris am Freitagabend mit 129 Toten nach der Devise zu handeln, dass Sicherheit vorgeht, sagte von Notz am Mittwoch der Online-Ausgabe der Zeitung "Die Welt". "Aber gerade in einer solchen Situation muss der Innenminister klare Aussagen machen und darf nicht diffus über Bedrohungen orakeln", bemängelte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. "Letzteres führt nur zu zusätzlicher Verunsicherung."

