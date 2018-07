Berlin (AFP) Eine Studie für den Nationalen Normenkontrollrat hat eine bessere Vernetzung der IT-System der Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen angemahnt. "Wir haben in Deutschland eine heterogene und zerklüftete IT- und E-Government-Landschaft mit vielen Insellösungen und einsamen Leuchttürmen", erklärt der Vorsitzende des Gremiums, Johannes Ludewig, am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Untersuchung. Der Kontrollrat berät die Regierung bei Fragen des Bürokratieabbaus.

