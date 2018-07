Berlin (AFP) Die Bundeswehr soll sich einem Beschluss des Bundeskabinetts zufolge weiter an der Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte beteiligen. Die Ministerrunde billigte am Mittwoch in Berlin nach Regierungsangaben eine Vorlage, derzufolge sich im kommenden Jahr bis zu 980 deutsche Soldaten an der Nato-geführten Mission "Resolute Support" in Afghanistan beteiligen können. Bislang lag die Obergrenze bei 850 Soldaten. Der Bundestag muss diesem Einsatz noch ein Mandat erteilen. Das bisherige Mandat läuft zum Jahresende aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.