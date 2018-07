Berlin (AFP) Die norwegische Billigfluggesellschaft Norwegian Air Shuttle landet in einer Rangliste der grünsten Airlines auf dem ersten Platz. In der am Dienstag vom International Council for Clean Transportation (ICCT) veröffentlichten Studie zur Treibstoffeffizienz bei Transatlantikflügen 20 großer Fluggesellschaften belegte die deutsche Lufthansa gemeinsam mit der skandinavischen SAS den vorletzten und British Airways den letzten Platz. Auf dem zweiten Platz landete dagegen Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Airberlin, die irische Aer Lingus erreichte Platz drei.

