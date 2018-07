Ingolstadt (AFP) Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat den zu seinen möglichen Nachfolgern zählenden Landes-Finanzminister Markus Söder (beide CSU) öffentlich zusammengestaucht. Söders jüngste Äußerungen nach den Anschlägen von Paris nannte Seehofer im Ingolstädter "Donaukurier" eine "Grenzüberschreitung" und persönlich motiviert, wie die Zeitung am Mittwoch vorab in ihrer Online-Ausgabe berichtete. "Nach solchen Anschlägen wie in Paris verbietet es sich, persönliche und parteipolitische Motive in den Vordergrund zu stellen." Bei den koordinierten Angriffen am Freitagabend waren 129 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.

