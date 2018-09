Berlin (AFP) Die unsichersten Plätze im Auto sind die Rücksitze. Das liege an einer falschen Sitzposition der Mitfahrer, aber auch an der unzureichenden Sicherheitsausstattung, lautet das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Analysen zeigten, dass bei vergleichbaren Unfällen die Verletzungen auf den Rücksitzen zu 70 Prozent genauso schwer und zu rund 20 Prozent schwerer ausfielen als auf den Vordersitzen.

