Hannover (AFP) Nach der Absage des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden hat ein verdächtiges Paket in einem Zug in Hannover vorübergehend für Nervosität gesorgt. Wie die Bundespolizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei dem in einem Intercity zurückgelassenen Paket jedoch um eine Sprengstoffattrappe. Ein unbekannter Mann soll demnach das Paket auf der Gepäckablage abgelegt haben. Darauf angesprochen, habe er den Zug verlassen.

