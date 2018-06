Hannover (AFP) Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Absage des Fußball-Länderspiels von Deutschland gegen die Niederlande verteidigt. Sowohl das ursprüngliche Festhalten an dem Spiel trotz der Anschläge von Paris als auch die Absage aus Sicherheitsgründen seien richtig gewesen, sagte Weil am Mittwoch in Hannover vor Journalisten. Es habe "seit dem frühen Abend konkrete Hinweise auf konkrete Gefahren" gegeben, sagte Weil. Wenn es konkrete Hinweise gebe, müsse der Schutz von Menschenleben Vorrang haben.

