Nürnberg (AFP) Weiterbildungen mit Berufsabschluss erhöhen in den allermeisten Fällen die Chancen deutlich, einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu finden. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervorgeht, ist der Weiterbildungseffekt bei Frauen klar stärker ausgeprägt als bei männlichen Arbeitssuchenden: Teilnehmerinnen von Weiterbildungen hatten vier Jahre nach Beginn der Ausbildung zu 20 Prozent häufiger einen Job gefunden als Nichtteilnehmerinnen, bei Männern lag der Effekt hingegen bei zwölf Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.