Hamburg (AFP) Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines Frachtcontainers mit Gebrauchtwagen im Hafen von Bremerhaven 52 Kilogramm Kokain entdeckt. Die aus 45 Paketen bestehende Sendung habe sich in einer Sporttasche neben der Ladung befunden und einen Straßenverkaufswert von etwa 3,4 Millionen Euro, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Mittwoch mit. Die Sicherstellung erfolgte demnach bereits am 7. November.

