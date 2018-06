Straßburg (AFP) Der Europarat hat einen sensiblen Videoclip zur sexuellen Gewalt gegen Kinder veröffentlicht, der sich direkt an sie richtet und Betroffenen Mut machen soll. Veröffentlicht wurde das Trickfilmvideo am Mittwoch im Internet anlässlich des Europäischen Aktionstages zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. "Die Botschaft an die Kinder, Jungen wie Mädchen, ist eindeutig", erklärte der Europarat. "Die Körperteile, die von Unterwäsche bedeckt sind, gehören Dir und niemand hat das Recht, Dich zu etwas zu zwingen, das Dir unangenehm ist oder das Dich beschämt."

