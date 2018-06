Paris (AFP) Angesichts der Anschläge von Paris sind zwei am Rande des bevorstehenden UN-Klimagipfels in der französischen Hauptstadt geplante Großdemonstrationen abgesagt worden. Nach den Anschlägen vom vergangenen Freitag müssten die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden, teilte die französische Regierung am Mittwochabend mit. Um "jegliches zusätzliches Risiko zu vermeiden", habe die Regierung entschieden, die Großdemonstrationen nicht zu genehmigen. Sie waren für den 29. November und den 12. Dezember geplant, also für den Tag vor dem Beginn der Klimakonferenz und für den Tag nach dem offiziellen Ende.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.