Saint-Denis (AFP) Die Pariser Staatsanwaltschaft will am Mittwochabend die Presse über den Ausgang des Anti-Terror-Einsatzes in der Vorstadt Saint-Denis informieren. Staatsanwalt François Molins werde um 19.00 Uhr vor die Presse treten, teilte die Behörde mit. Französische Spezialeinheiten hatten am Morgen bei der Suche nach dem berüchtigten Islamisten Abdelhamid Abaaoud eine Wohnung in Saint-Denis gestürmt. Der 28-jährige Belgier gilt als Drahtzieher der Anschläge in Paris vom Freitagabend mit 129 Toten.

