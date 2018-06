Paris (AFP) Der französische Oppositionsführer Nicolas Sarkozy hat Präsident François Hollande schwere Versäumnisse in der Sicherheitspolitik vorgeworfen. Nach den islamistischen Anschlägen im Januar auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt sei "zu viel Zeit" verloren worden, kritisierte der frühere Staatschef in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Monde". Auch habe die Regierung im Bereich der inneren Sicherheit nicht die nötigen Konsequenzen aus der militärischen Intervention in Syrien gezogen.

