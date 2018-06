Hannover (SID) - Trotz der Länderspiel-Absage in Hannover wegen einer Terror-Warnung soll der nächste Spieltag in der Fußball-Bundesliga ab Freitag planmäßig über die Bühne gehen. "Der Spieltag wird stattfinden", zitierte die Bild-Zeitung Liga-Präsident Reinhard Rauball.

Am Dienstagabend hatte Rauball in Hannover wenige Stunden nach der Absage der Begegnung zwischen Weltmeister Deutschland und den Niederlanden wegen einer konkreten Gefährdungslage auf Fragen nach den Abläufen am bevorstehenden Wochenende noch ausweichend reagiert. "Mein Eindruck ist, dass der Fußball in Deutschland mit dem heutigen Tage in vielen Facetten eine andere Wende bekommen hat", sagte der Interimschef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf einer Pressekonferenz in der niedersächsischen Hauptstadt mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Landesinnenminister Boris Pistorius.