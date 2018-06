London (AFP) Gegen den Widerstand der konservativen Regierung von Premierminister Cameron hat das britische Oberhaus das Mindestalter zur Teilnahme am geplanten Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union auf 16 Jahre gesenkt. Das House of Lords votierte am Mittwoch für einen entsprechenden Zusatz zum Gesetz über die Abhaltung des Referendums.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.