Frankfurt/Main (SID) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat in der Gruppe B der Champions-League-Vorrunde vorerst zum Tabellenführer FC Barcelona aufgeschlossen. Die Löwen gewannen am Mittwoch in Frankfurt/Main auch das Rückspiel gegen den französischen Vertreter Montpellier HB mit 25:21 (16:10), nachdem sie bereits das Hinspiel am Sonntag in Frankreich mit 30:28 für sich entschieden hatten.

Bester Werfer der Gastgeber war Nationalspieler Patrick Groetzki, der von der Rechtsaußen-Position sechs Treffer erzielte. Die Löwen waren von der heimischen Arena in Mannheim in die FraPort-Arena ausgewichen, weil zeitgleich die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Schwenninger Wild Wings antraten.