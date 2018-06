Jakarta (AFP) Das indonesische Gesundheitsministerium hat sich am Mittwoch für einen folgenreichen Druckfehler auf seinen Aids-Aufklärungsplakaten entschuldigt. Die Poster sollten darüber informieren, dass das HI-Virus nicht durch Niesen, Insektenstiche oder beim Schwimmen übertragen wird. Doch auf hunderten Postern, die von der Behörde in Umlauf gebracht wurden, fehlte das entscheidende Wort: "nicht". Nach Protesten durch Aktivisten und Kritik in den sozialen Medien wurden die Poster entfernt und ausgetauscht.

