New York (AFP) Eine New Yorker Hellseherin hat einen verliebten Briten um mehr als eine halbe Million Dollar (469.000 Euro) betrogen. Pricilla Delmaro bekannte sich am Dienstag vor Gericht in New York schuldig, dem 33-jährigen Kläger Niall Rice über Monate vorgegaukelt zu haben, sie könne ihn mithilfe übersinnlicher Kräfte wieder mit seiner toten Ex-Freundin zusammenbringen. Der 26-jährigen Angeklagten, die seit Mai in Haft sitzt, drohen vier Jahre auf Bewährung. Das Urteil soll Ende Januar fallen.

