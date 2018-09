Magdeburg (dpa) - Bei einer Razzia in einem Szene-Treff der Hells Angels in Magdeburg sind drei per Haftbefehl gesuchte Rocker festgenommen worden. Mehr als 100 Beamte, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, waren in dem Lokal in der Innenstadt im Einsatz, wie das LKA mitteilte. Die drei Gesuchten sollen Anfang Oktober die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf dem Magdeburger Oktoberfest angegriffen und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt haben. Das Amtsgericht Magdeburg hatte deswegen Haftbefehle erlassen.

