Jerusalem (AFP) Bereits drei Mal ist einer 23-jährigen Braut aus dem Gazastreifen die Anreise zu ihrer eigenen Hochzeit in Spanien untersagt worden, nun befasst sich der Oberste Gerichtshof in Jerusalem mit dem Fall. Die israelische Bürgerrechtsgruppe Gischa reichte am Mittwoch nach eigenen Angaben eine Beschwerde gegen den Verteidigungsminister ein. In der Petition geht es um eine 23-Jährige, die seit anderthalb Jahren mit einem jungen Palästinenser aus Gaza verlobt ist, der inzwischen in Madrid lebt und die spanische Staatsbürgerschaft erhielt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.