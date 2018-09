La Cruz (AFP) Mehr als 2000 kubanische Flüchtlinge haben am Dienstag (Ortszeit) einen wichtigen Grenzposten zwischen Costa Rica und Nicaragua blockiert. Der internationale Verkehr am Grenzposten Peñas Blancas stehe still, teilte die nicaraguanische Regierung mit. Nach Angaben beider Regierungen bildeten sich lange Schlangen von Bussen und Lastwagen, die die Grenze nicht überqueren konnten. Dies könne Auswirkungen auf den Handel in "der gesamten mittelamerikanischen Region" haben, erklärte die Regierung Nicaraguas.

