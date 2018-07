Kano (AFP) Zwei junge Selbstmordattentäterinnen haben am Mittwoch auf einem belebten Markt im Nordosten Nigerias 15 Menschen mit in den Tod gerissen. Aus einem Kleinbus seien an einem Markt für Mobiltelefone in Kano ein etwa elf Jahre altes Mädchen und eine etwa 18-jährige Frau ausgestiegen, sagte Polizeisprecher Musa Magaji Majia der Nachrichtenagentur AFP. "Eine ging in den Markt, die andere blieb draußen, dann explodierten sie", fügte er hinzu. Dabei seien die beiden Attentäterinnen, die beide ein Kopftuch trugen, und umstehende Menschen gestorben.

