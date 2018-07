Manila (AFP) Inmitten des durch den Apec-Gipfel verschärften Verkehrschaos in der philippinischen Hauptstadt Manila hat eine Frau ein Baby zur Welt gebracht. Die Philippinerin gebar auf einem Gehweg, weil sie im Stau steckte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In Manila ist das Verkehrschaos derzeit besonders groß, weil in der Metropole das Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsforum (Apec) tagt.

