Köln (SID) - Beim ATP-Finale in London steht der zweite Spieltag in der Gruppe Ilie Nastase auf dem Programm. Zunächst spielt der Schweizer Stan Wawrinka gegen den Spanier David Ferrer, ab 21.00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden am ersten Spieltag siegreichen Andy Murray aus Großbritannien und Rafael Nadal aus Spanien.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur steht in Colorado Springs vor wichtigen Entscheidungen. Bei dem Treffen geht es nicht nur um den aufsehenerregenden Skandal in Russland, sondern im Hintergrund auch um die Zukunft der Organisation. Die Russland-Sitzung des WADA Foundation Board beginnt um 15.30 Uhr.

Der in der Liga kriselnde Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt braucht auf seiner Mission Titelverteidigung in der Königsklasse dringend ein Erfolgserlebnis. Nach dem 2:0-Hinspielsieg stehen die Chancen, das Viertelfinale zu erreichen, im Rückspiel ab 18.00 Uhr gegen den norwegischen Meister LSK Kvinner gut. Ebenfalls im Einsatz ist bereits ab 16.00 Uhr der VfL Wolfsburg gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel endete 2:1 für die Wolfsburgerinnen.