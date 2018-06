Beirut (AFP) Syrische Rebellen und die Armee von Staatschef Baschar al-Assad haben übereinstimmenden Angaben zufolge erstmals über einen zweiwöchigen Waffenstillstand in der Region Ost-Ghuta östlich der Hauptstadt Damaskus verhandelt. An den Gesprächen am Mittwochabend seien wahrscheinlich Vermittler aus Russland oder dem Iran beteiligt, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. Wenn eine Einigung erzielt werde, könne die Feuerpause in Ost-Ghuta bereits am Donnerstag um 06.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ) in Kraft treten und für 15 Tage gelten.

