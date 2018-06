Saint-Denis (dpa) - Die Anti-Terror-Aktion in Saint-Denis ist nach rund sieben Stunden beendet. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeiquellen. Bei dem Einsatz gegen die Drahtzieher der Terroranschläge von Paris hat es mindestens eine Tote gegeben. Drei Männer, die sich ebenfalls verschanzt hatten, wurden nach heftigen Schusswechseln festgenommen, zwei weitere Verdächtige in der Nähe. Insgesamt soll es sieben Festnahmen gegeben haben. Nach Einschätzung der Stadt haben während des Einsatzes tausende Einwohner in ihren Wohnungen festgesessen.

