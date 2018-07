Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat die Entscheidung verteidigt, das Fußball-Länderspiel in Hannover wegen Terroralarms abzusagen. Dies sei "eine bittere, aber richtige Entscheidung", sagte Maas der dpa. Gerade in einem solchen Moment müsse die Botschaft trotz allem ganz klar sein: "Wir werden nicht zurückweichen. Wir werden uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen." Die Sicherheitsbehörden hätten gute Arbeit geleistet, betonte Maas. Sie würden auch in Zukunft alles tun, um die Freiheit zu schützen.

