Abuja (dpa) - Ein Bombenanschlag im Nordosten Nigerias hat nach Medienberichten mehr als 30 Menschen in den Tod gerissen. Die Bombe sei in der Stadt Yola im Bundesstaat Adamawa detoniert, berichtete die Zeitung "Premium Times". Die Explosion sei in der ganzen Stadt zu hören gewesen. Die Zeitung "Daily Trust" berichtete unter Berufung auf die Behörden von 32 Opfern. Weitere 80 Menschen wurden verletzt. Unklar ist noch, ob es sich um einen abgestellten Sprengsatz oder um ein Selbstmordattentat handelte. Die Tat erinnerte an frühere Anschläge der islamistischen Terrororganisation Boko Haram.

