Paris (AFP) Der Anti-Terror-Einsatz im Norden von Paris mit mindestens einem Toten gilt dem belgischen Islamisten Abdelhamid Abaaoud, der als möglicher Drahtzieher der Anschläge von Paris gilt. Das verlautete am Mittwoch aus Polizeikreisen. Unklar war aber zunächst, ob sich das 28-jährige Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auch tatsächlich in der Wohnung im Pariser Vorort Saint-Denis befand.

