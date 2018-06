Wien (AFP) Der Iran hat laut einem geheimen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) damit begonnen, wie zugesagt Zentrifugen und weitere Infrastruktur seiner Atomanlagen abzubauen. In den Urananreicherungsanlagen Natans und Fordo seien "Zentrifugen und damit zusammenhängende Infrastruktur" abgebaut worden, heißt es in dem geheimen Quartalsbericht der IAEA, den die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Wien einsehen konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.