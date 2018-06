New York (AFP) Wegen der Kämpfe im Jemen sind nach UN-Angaben mehr als eine halbe Million Kleinkinder von einer schweren Unterernährung bedroht. Bei mehr als 500.000 Kindern unter fünf Jahren im Jemen bestehe das Risiko einer lebensbedrohlichen Unterernährung, sagte Unicef-Direktor Anthony Lake am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in New York. Dadurch werde die Zahl unterentwickelter Kinder wahrscheinlich steigen.

