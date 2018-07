Manila (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Russland für dessen Haltung während der internationalen Syrien-Konferenz in Wien gelobt. Russland sei "ein konstruktiver Partner" in Wien gewesen und habe versucht, einen "politischen Übergang" in Syrien zu erreichen, sagte Obama am Mittwoch in der philippinischen Hauptstadt Manila. Der US-Präsident verwies zwar auf die fortdauernden Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad. In Wien hätten diese Differenzen aber nicht die Diskussionen über Möglichkeiten einer Waffenruhe behindert.

