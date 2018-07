Genf (AFP) Angesichts rückläufiger Mengen von Packeis wegen der Klimaerwärmung fürchten Tierschützer bis zum Jahr 2050 eine Abnahme des Bestands an Eisbären in der Arktis um rund ein Drittel. Studien zufolge sei "ein Rückgang der Eisbärenpopulation um mehr als 30 Prozent in den kommenden 35 bis 40 Jahren" sehr wahrscheinlich, erklärte die Weltnaturschutzunion (IUCN) am Donnerstag. Derzeit leben demnach zwischen 22.000 und 31.000 Tiere in der Arktis - in den USA, Kanada, Norwegen, Grönland und Russland.

