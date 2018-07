Brüssel (AFP) Belgiens Regierungschef Charles Michel hat nach den Pariser Anschlägen Vorwürfe gegen die belgischen Behörden zurückgewiesen. "Ich akzeptiere die Kritik nicht, die auf eine Verunglimpfung unserer Sicherheitsdienste zielt", sagte Michel am Donnerstag in einer Sitzung des belgischen Parlaments in Brüssel. Mit Blick auf den Pariser Polizeieinsatz vom Mittwoch sagte Michel: "Gestern, in Saint-Denis, ist ein Attentat insbesondere dank der von den belgischen Teams bereitgestellten Informationen verhindert worden."

