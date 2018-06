Brüssel (AFP) In Belgien hat die Polizei nach den Anschlägen von Paris mit neuen Razzien begonnen. Es gebe sechs Durchsuchungen in der Region Brüssel, darunter auch im Stadtteil Molenbeek, sagte ein Sprecher der belgischen Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Razzien stehen demnach in "Verbindung mit Bilal Hadfi", einem der Selbstmordattentäter von Paris.

