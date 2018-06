Paris (AFP) Wissenschaftler haben ein Gen neu entdeckt, das Bakterien immun gegen die Behandlung mit Antibiotika für multiresistente Keime werden lässt. Das MCR-1-Gen verbreite sich außerdem leicht durch horizontalen Gentransfer zwischen mehreren Bakterienstämmen und habe so "Epidemie-Potenzial", schreiben die Experten in der am Donnerstag im Fachmagazin "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichten Studie. Sie entdeckten das Gen bei der Untersuchung von Routineproben von Schweinen und Hühnern in Südchina, die antibiotikaresistente Keime in sich trugen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.