Karlsruhe (AFP) Die Supermarkt-Kette Penny durfte Pippi-Langstrumpf-Kostüme für den Karneval 2010 verkaufen, ohne die Buchrechte-Inhaber des Romans von Astrid Lindgren um Erlaubnis zu fragen. Das Kostüm stimme nur wenig mit der Beschreibung der Romanfigur überein, eine Nachahmung liege deshalb nicht vor, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Donnerstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. (AZ: I ZR 149/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.