München (AFP) Für etwa 4,6 Millionen Haushalte in Deutschland wird nach Angaben des Vergleichsportals Check24 Strom zum Jahreswechsel teurer. 39 Grundversorger kündigten bereits Preiserhöhungen ab Januar an, teilte Check24 am Donnerstag mit. Bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden pro Jahr steigen die Preise demnach um durchschnittlich 2,9 Prozent oder rund 43 Euro. In der Spitze steige der Strompreis gar um 8,2 Prozent, also rund 114 Euro. Hinter den Preiserhöhungen steht demnach vermutlich der Anstieg der Ökostrom-Umlage und von Netzentgelten zum Jahreswechsel.

