Brüssel (AFP) Nach den Anschlägen von Paris wollen die EU-Staaten auch für ihre Bürger dauerhaft systematische Kontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums ermöglichen. Die EU-Innen- und Justizminister würden die EU-Kommission am Freitag auffordern, eine Änderung von Artikel 7 Absatz 2 des Schengener Grenzkodex' vorzubereiten, sagte ein Vertreter der Luxemburger EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag in Brüssel. Ziel ist es, europäische Staatsbürger, die etwa als Dschihad-Kämpfer nach Syrien oder in den Irak reisen oder von dort zurückkehren, bei den Kontrollen aufzuspüren.

